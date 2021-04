‘Prins Harry teruggekeerd in Verenigd Koninkrijk’

Prins Harry is volgens The Sun terug in het Verenigd Koninkrijk voor de uitvaart van zijn grootvader prins Philip. De zoon van prins Charles arriveerde zondagmiddag zonder zijn vrouw Meghan op het vliegveld Heathrow, zegt een ooggetuige tegen de tabloidkrant.

Na de dood van prins Philip, vrijdagochtend op Windsor Castle, maakte Harry naar verluidt direct aanstalten om op het vliegtuig te stappen omdat hij bij aankomst in Londen vijf dagen in quarantaine moet. Naar verwachting slaapt hij de komende dagen in zijn voormalige woning Nottingham Cottage op Kensington Palace. De uitvaart van Philip is aanstaande zaterdag in Windsor.

Buckingham Palace bevestigde zaterdag al dat de hertog van Sussex naar het Verenigd Koninkrijk komt voor de begrafenis. Zijn vrouw Meghan blijft achter in de Verenigde Staten. Omdat ze hoogzwanger is, is haar afgeraden om te reizen.

Haar afwezigheid zorgt er ook voor dat mogelijk ongemakkelijke ontmoetingen met familieleden achterwege blijven. Vanwege het geruchtmakende interview met Oprah Winfrey is de band tussen de Sussexes en de rest van de familie verslechterd. In het interview zeiden Harry en Meghan onder meer dat iemand binnen de koninklijke familie “zorgen” had over de huidskleur van hun zoontje Archie, toen Meghan nog zwanger was. Oprah verduidelijkte later dat het niet ging om koningin Elizabeth of prins Philip.