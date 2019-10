Prins Harry moet tranen wegslikken in speech over zieke kinderen

De Britse prins hield een praatje bij de zogeheten WellChild Awards in Londen, waar prijzen worden uitgereikt aan zieke kinderen die anderen inspireren. Wanneer hij vertelt over de vorige keer dat hij het evenement bijwoonde met zijn vrouw Meghan Markle, een jaar geleden, buigt hij ineens zijn hoofd en slaakt een diepe zucht. ,,Toen mijn vrouw en ik hier waren wisten wij dat we ons kind verwachtten. Niemand anders wist dat nog, behalve wij. Ik weet nog...”

Hij valt bijna twintig seconden stil, zijn verdriet verbijtend. Presentatrice Gaby Roslin pakt Harry bij zijn arm en probeert hem te troosten. ,,Sorry... ik weet nog dat ik in Meghans hand kneep, eigenlijk de hele uitreiking lang, en we vroegen ons af hoe het zou zijn om ouders te zijn. En vooral, hoe het zou zijn om alles te doen om ons kind te helpen met uitdagingen of wanneer het in de loop van de tijd ziek zou worden.”