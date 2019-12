Prins Harry en Meghan Markle vieren kerst in Canada: ‘Genieten van de schoonheid van het platteland’

Cats afgeslacht door recensen­ten: Nooit eerder vertoonde ramp

21 december De verfilming van Cats, die donderdag in Nederland in première ging, heeft in het buitenland weinig lovende kritieken gekregen. Het merendeel van de recensies laat niets heel van de verfilming van de hitmusical. De Engelse krant Telegraph gaf de film zelfs een beoordeling van nul sterren. De bijbehorende kritiek was niet mals: ,,Het is een nooit eerder vertoonde ramp - een zeldzame en met sterren bezaaide calamiteit waar je mond van openvalt."