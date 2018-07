Prins Harry doet neefje Louis kinderboekje van 8500 euro cadeau

De Britse prins wil graag een exclusieve kinderbibliotheek voor zijn neefjes George en Louis en nichtje Charlotte opzetten, om hiermee zijn overleden moeder Diana te eren, meldt Page Six.



Volgens een vriend van Harry is het voorlezen van een verhaaltje voordat hij ging slapen een van zijn fijnste herinneringen aan zijn overleden moeder. ,,Ze hield ontzettend van klassieke kinderboeken, wat hem op het idee bracht om een verzameling aan te leggen voor prins George, prinses Charlotte en prins Louis. De bedoeling is dat het boekjes zijn van een eerste druk."



Harry is zelf ook groot fan van de boeken van A.A. Milne, de auteur van Winnie the Pooh. De prins is momenteel in Dublin met zijn vrouw Meghan Markle. De prins en de hertogin van Sussex ondernemen verschillende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ondernemerschap. Ze bezoeken onder meer het Gaelic sports festival en de universiteit van Dublin, het Trinity College.