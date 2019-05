Prins Harry annuleert bezoek aan Amsterdam

Woody Allen raakt memoires aan straatste­nen niet kwijt

17:01 Niet alleen in Hollywood zeggen steeds meer mensen de samenwerking met filmmaker Woody Allen op, er blijkt ook dat geen enkele uitgever interesse heeft in zijn memoires. Sinds de verhalen naar buiten zijn gekomen dat hij zijn dochter Dylan Farrow als kind zou hebben misbruikt, is de reputatie van Allen compleet verpest, aldus de New York Times.