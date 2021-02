Prins Andrew niet bij verjaardagsparade van de Queen

Het is niet bekend of Andrew helemaal zal ontbreken op de festiviteiten rond de verjaardag van de Queen, de zogeheten Trooping the Colour. Zo is niet duidelijk of de prins wel met zijn familieleden op het balkon van Buckingham Palace zal verschijnen. De koningin zal haar 95ste verjaardag privé vieren op 21 april, wanneer ze echt jarig is.