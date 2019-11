Prins Andrew legt functies neer na interview over affaire Epstein

,,Natuurlijk ben ik bereid om elke passende wet en de handhavingsinstanties te helpen met hun onderzoeken, indien nodig’’, aldus Andrew (59) in een verklaring die is uitgegeven door Buckingham Palace. Ook zegt hij mee te voelen met de slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent en miljardair.



In het vraaggesprek met BBC Newsnight, dat zaterdag werd uitgezonden, beantwoordde Andrew vragen over zijn vriendschap met de veroordeelde pedoseksueel Jeffrey Epstein, en over de beschuldigingen van de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre dat ze als tiener tot drie keer toe gedwongen werd tot seks met de prins. Andrew zei dat hij zich haar niet herinnerde en dat hij in elk geval voor één van de keren een alibi heeft, namelijk dat hij met een van zijn dochters in een pizzatent zat.



Giuffres aantijging dat Andrew tijdens het dansen overvloedig zweette, deed hij af met de bewering dat hij in die tijd niet kón zweten, omdat hij tijdens zijn dienst in de Falklandoorlog een overdosis adrenaline had gekregen, wat transpireren onmogelijk maakte. Over Epstein zei de tweede zoon van koningin Elizabeth dat hij spijt had dat hij met hem is blijven omgaan, ook nadat de zakenman was veroordeeld voor kindermisbruik.