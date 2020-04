Prins Andrew laat zich voor het eerst in maanden weer zien ... en krijgt meteen kritiek

De Britse prins Andrew (60) heeft zich voor het eerst in drie maanden weer in het openbaar vertoond. Hij werd gefotografeerd tijdens het feestelijk verpakken en bezorgen van cupcakes bedoeld om de bewoners van een hospice in Windsor op te fleuren in de coronacrisis. Koninklijk biograaf Tom Bower had er geen goed woord voor over.