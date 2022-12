Prijs Omroepman of -vrouw van het jaar wordt genderneutraal

Lana del Rey neemt wraak: billboard voor nieuw album alleen in geboorte­plaats ex

Zangeres Lana del Rey heeft een billboard dat haar nieuwe album aanprijst laten plaatsen in de geboorteplaats van haar ex-vriend Sean Larkin. ‘Er is er maar één en die is in Tulsa’, schrijft de 37-jarige Del Rey bij een foto van het billboard in de Amerikaanse plaats.

21 december