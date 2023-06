Prestaties Viaplay stellen teleur: topman stapt op

expositie ‘Zonneko­ning Lodewijk XIV was een soort vliegen­strip, iedereen kwam op hem af’

De slag om Maastricht van Lodewijk XIV en stadhouder Willem III wordt in Parijs groter herdacht dan in Maastricht zelf. Daar wil het Limburgs Museum verandering in brengen. In het spoor van de Zonnekoning.