Presentatrice Gallyon van Vessem neemt ‘met brok in de keel’ afscheid van Hart van Nederland en kijkers

In september meldden diverse bronnen aan deze site dat van Vessem moest stoppen met de presentatie van Hart van Nederland. Niet veel later werd het nieuws bevestigd door de zender. ,,SBS6 oriënteert zich op mogelijkheden om Hart van Nederland te versterken. Daarbij wordt naar alles gekeken: inhoud, vormgeving, decor, digitale omgevingen en ook naar presentatie”, zei tv-directeur Marco Louwerens van Talpa Network. ,,Voor Gallyon is in het toekomstige Hart van Nederland geen presentatierol meer weggelegd.”



De presentatrice reageerde kort na de bekendmaking van haar vertrek: ,,Het programma Hart van Nederland gaat een nieuwe fase in. Helaas heb ik daar geen rol in en dat vind ik jammer.” Vanavond deed ze dat aan het einde van de uitzending met soortgelijke woorden: het programma gaat een nieuwe fase in.