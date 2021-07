Presentatrice Britt Dekker plaatst zich voor NK dressuur

,,YES!!!!!!! George mijn droom, my champion’’, schrijft Britt jubelend op Instagram. ,,Vandaag DRESSUUR KAMPIOEN VAN NOORD-HOLLAND geworden!!!!!! Zooooo blij, we stonden in het tussenklassement al eerste, maar dan moet je het nog wel volhouden met alle zenuwen en spanning. GELUKT!!’’

Britt Dekker werd bekend door haar deelname aan het datingprogramma Take Me Out. Daarna deed ze onder andere mee aan realityserie Echte Meisjes In De Jungle, waarmee ze 30.000 euro won en was ze diverse malen als tafeldame te gast in De Wereld Draait Door. Ook deelt ze in een eigen vlog-kanaal PaardenpraatTV wekelijks video’s over haar geliefde dieren.