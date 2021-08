Presentatrice Aldith Hunkar: ‘Nederlanders zijn steengoed in directheid, maar niet in incasseren’

Michael van der Plas over breuk met Naomi: ‘Het kwam meer van haar af’

5 augustus Michael van der Plas zag de breuk met Naomi Dijkstra niet bepaald aankomen. Dat zegt de realityster en ex-man van Samantha de Jong in gesprek met Shownieuws. De twee vormden zo’n vijf jaar een koppel. ,,We waren bezig met een baby, we hadden wel toekomstplannen”, aldus Michael.