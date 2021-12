Presentatoren Nieuwsuur over woelig jaar: ‘Elke uitzending onderscheidend en onthullend’

dit was 2021 Jongeren hebben er genoeg van: ‘Leven op aarde wordt letterlijk bedreigd’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: harde actie voeren voor het klimaat. Door corona was het even uit beeld, maar het klimaat is weer terug. Vorige maand liepen er nog 40.000 bezorgde en boze mensen door Amsterdam. De dochter van verslaggever Mark van Assen was er ook bij. Sterker: ze voert harde actie. En er zijn steeds meer jongeren als zij, zien ook de milieuorganisaties.

7 december