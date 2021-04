Presentator Sosha Duysker: ‘Ik noem Het Klokhuis altijd mijn tweede opvoeding’

Moeder

,,Ze is overleden toen ik 11 was. Ze had borstkanker met uitzaaiingen naar de hersenen. Ik zat in groep 8, mijn eindmusical heeft ze nog net kunnen zien. Ze zat vooraan, dik en kaal van de chemo, in een rolstoel. Ik kon er helemaal niet mee omgaan. Ik had een vluchtmechanisme ontwikkeld: als we mijn moeder in het ziekenhuis opzochten, zette ik altijd een koptelefoon op en ging ik televisie kijken. Als iemand me daarop aansprak, werd ik boos. Ik was toen sowieso erg in mezelf gekeerd. Mijn vader had vrij snel een nieuwe vrouw, dat was ook heel moeilijk. Op mijn moeders sterfbed heb ik in haar oor gefluisterd: ze komt er niet in hoor mam. Wel in het huis, maar niet in het hart. Het doet me nog steeds pijn als ik daaraan terugdenk. Dat was een heel donkere tijd.’’