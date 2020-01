Presentator Rik van de Westelaken weet nu wel wie de Mol is: ‘Het maakte geen verschil’

Toen Rik vorig jaar het programma voor het eerst presenteerde, wilde hij het niet weten. Daar dacht hij nu anders over. ,,Uiteindelijk is het beter voor mij als presentator, omdat ik precies weet hoe het zit, wat er gebeurt en hoe de reacties zijn. Ik kan het beter peilen. Ik sta er zekerder en ik voel me lekkerder als ik weet hoe het in elkaar zit."



De presentator kon daarom ook meer ontspannen tijdens de opnames in China en was ook niet bang dat hij per ongeluk zou weggeven wie de Mol is. ,,De grap is dat ik daar de allereerste keer bang voor was en toen ik halverwege het seizoen doorhad wie het was, maakte het geen verschil. Dus dit jaar wist ik van tevoren hoe het zat en ben ik naar China gevlogen en heb ik me daar geen enkel moment zorgen over gemaakt."



Het twintigste seizoen van Wie is de Mol? is vanaf zaterdagavond te zien op NPO 1. Onder anderen Anita Witzier, Nathan Rutjes, Leonie ter Braak, Buddy Vedder en Miljuschka Witzenhausen doen mee.