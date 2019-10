Presentatie Eurovisiesongfestival is zo goed als rond: ‘Het worden drie mensen’

Halfzus haalt uit naar Meghan Markle: ‘Te gek voor woorden dat zíj durft te klagen’

18:20 Het interview dat Meghan Markle (38) gaf tijdens haar bezoek aan Zuid-Afrika met echtgenoot prins Harry (35), is ook bekeken door haar halfzus Samantha. En die heeft geen goed woord over voor de hertogin van Sussex, die volgens haar in de tv-special ‘Harry & Meghan: An African Journey’ behoorlijk schaamteloos was. Dit meldt het Amerikaanse nieuwsprogramma ‘Inside Edition’.