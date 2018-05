Première in tachtig bioscopen voor 'engste horrorfilm van het jaar'

videoHereditary, die door critici en fans 'de engste horrorfilm van het jaar' is gedoopt, krijgt in Nederland een bijzondere landelijke première. Voor het eerst in de geschiedenis beleeft een horrorfilm een grote landelijke lancering in ruim tachtig bioscopen, maakte distributeur Splendid Film bekend. Deze première vindt plaats op vrijdagavond 8 juni.

De grote landelijke actie valt samen met de Amerikaanse release van de film. Hereditary, met in de hoofdrollen Toni Collette, Gabriel Byrne en Ann Dowd, vertelt over een vrouw die cryptische en steeds verontrustender geheimen over haar voorouders ontdekt.

De instant hit beleefde eerder dit jaar de wereldpremière op het filmfestival Sundance in de VS. Het gezaghebbende blad The Hollywood Reporter meldt in een recensie dat de film 'twee ademloze uren van escalerende terreur biedt zonder ook maar één moment te verslappen'.

Volgens berichten in Amerikaanse media zouden bezoekers huilend en gillend de zaal uit zijn gerend bij de film. Een ooggetuigenverslag van een vertoning meldt dat 'het gegil in de bioscoop bijna net zo angstaanjagend was als wat er op het scherm te zien was'.

Hereditary draait vanaf 14 juni in heel Nederland in de bioscopen.