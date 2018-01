Premier Rutte voor nieuwjaarsconcert en overleg in Wenen

updateOp de eerste dag van het nieuwe jaar is premier Mark Rutte in Wenen geweest voor overleg met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Rutte woonde op uitnodiging van Kurz het beroemde Nieuwjaarsconcert bij van de Wiener Philharmoniker in het concertgebouw van Wenen.

De regeringsleiders spraken onder meer over zaken als migratie en de monetaire unie. ,,We hebben een goed gesprek gehad waarin we onder meer hebben vooruitgeblikt op het Oostenrijkse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2018'', aldus Rutte. Hij zegt dat ze wat Europa betreft op veel punten op één lijn zitten.

,,We willen allebei een Europese samenwerking die concrete resultaten levert, bijvoorbeeld op het gebied van migratie. We willen allebei een sterke monetaire unie, waarvan sterke lidstaten die goed economisch beleid voeren en hun financiële huishouding op orde hebben de basis vormen. En we willen allebei een moderne meerjarenbegroting, die de unie klaarmaakt voor het komende decennium.'' Volgens Rutte was de ontmoeting de start van een jaar waarin ze ,,intensief zullen samenwerken''.

Kurz wil het vluchtelingenbeleid voor de Europese Unie omgooien. Hij wil af van het systeem van herverdeling van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Oostenrijk is in het tweede deel van dit jaar roulerend voorzitter van de EU.

De 31-jarige Kurz werd vorige maand de jongste regeringsleider van de Europese Unie. De voorman van de conservatieve ÖVP heeft een kabinet gevormd met de rechtspopulistische FPÖ.