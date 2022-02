Pre-sale Lowlands gestart, organisatie denkt dat er kaarten overblijven voor algemene verkoop

De eerste kaarten voor Lowlands zijn de deur uit. Vandaag om 11.00 uur startte de zogenoemde pre-sale voor mensen die tickets hadden voor de geannuleerde edities van 2020 en 2021. De organisatie wil niet zeggen hoeveel van de 60.000 kaarten al zijn verkocht. De tickets die na de pre-sale nog over zijn, gaan volgende week zaterdag in de verkoop.

Mensen die een kaartje willen kopen, krijgen in sommige gevallen een foutmelding. De code die ze hadden gekregen om een ticket te kopen werkt niet altijd. De organisatie raadt mensen in dat geval aan het na een halfuur nog eens te proberen en dan slechts op één browser in te loggen.

De organisatie verwacht niet dat alle kaarten al in de pre-sale worden verkocht. ,,Mensen die voor de edities van 2020 en 2021 een kaartje hadden, kunnen maximaal het aantal kaarten dat ze hadden terugkopen”, legt een woordvoerder van organisator Mojo uit. ,,Dat zou betekenen dat iedereen die een kaartje had, er opnieuw eentje koopt. Die kans achten we heel klein.”

Het driedaagse Lowlands vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 21 augustus in Biddinghuizen. In totaal treden zo’n 250 acts op. Niet alleen muziek, maar ook theater, komedie en literatuur staan centraal. Woensdag maakte Mojo de eerste 68 namen bekend. Stromae en Arctic Monkeys treden op, net als The Opposites, James Blake, Balthazar, Michael Kiwanuka, Bring Me The Horizon, Lewis Capaldi, Pendulum, Eefje de Visser, Froukje en Jungle.

