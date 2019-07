PowNed voorlopig gered, maar Weesie haalt uit: Slob, moet ik die serieus nemen?

PowNed is voorlopig gered. De politiek heeft de peildatum voor het benodigde aantal leden voor omroepen uitgesteld. In de nieuwe plannen van minister Slob zouden omroepen voor 31 december dit jaar 50.000 leden geworven moeten hebben om bestaansrecht te hebben.

De hervormingsplannen van Slob kwamen te laat, waardoor er sprake zou zijn van ‘onbehoorlijk bestuur’ en dus zou eerst een noodwet van kracht moeten zijn. Dat kost te veel tijd nu de politiek binnenkort op reces gaat. De peildatum is verschoven naar volgend jaar september of december. Daar moet nog een besluit over genomen worden.

Nu geldt voor de aspirant-omroepen dat zij 150.000 leden nodig hebben om door te gaan. In de nieuwe plannen schroeft Slob dat aantal terug naar 50.000, terwijl de leden-eis voor bestaande omroepen teruggaat naar 100.000. ,,Natuurlijk zijn we blij dat het is uitgesteld”, reageert Dominique Weesie, voorzitter van PowNed. ,,Dat neemt niet weg dat we wel gaan werven. Toch blijft het lastig voor ons om die 50.000 leden te halen. Na NOS zijn we de grootste op internet. Met 700.000 Facebook-volgers en 300.000 YouTube-gebruikers hebben we de grootste achterban. Maar die mensen tellen niet mee. Althans, voor de minister (Slob), die internet te vluchtig vindt.

Sprookjes

,,Zegt een ChristenUnie-man die gelooft in Bijbelse sprookjes. Moet ik die serieus nemen? Moet ik deze honderdduizenden mensen gaan vertellen dat ze niet meetellen? Het wordt meteen ook onze campagne: jullie tellen niet mee. Althans, voor de minister dan, voor ons hartstikke wel. En nu hebben we meer tijd om de missie te doen slagen. Daar gaan we voor.”

De andere aspirant-omroepen WNL en Human voldoen al aan het nieuwe criterium. Zij hebben de benodigde leden al geworven en dus kosten gemaakt. ,,Maar wij zijn niet zo’n grote omroep dat dat in de miljoenen loopt”, reageert WNL-directeur Bert Huisjes. ,,We houden onze campagne in de lucht en komen er liever in met 75.000 dan met 62.000 leden, want vijf jaar daarna willen we toch voor een grote omroepstatus gaan.”