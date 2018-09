'Powerhouse Glennis gaat America's Got Talent winnen'

Ruim 50.000 mensen gaven antwoord op de vraag of de Amsterdamse Glennis er met de winst vandoor gaat. 51.615 vulden 'yes', 'echt niet' of 'misschien' in. Daarvan koos een grote meerderheid van 43 procent voor het eerste antwoord. 31 procent ziet het niet gebeuren en stemde voor een resolute 'nee'. 26 procent is er nog niet over uit.



Glennis Grace maakt zich vandaag op voor de finaleshow die vannacht (Nederlandse tijd) op de Amerikaanse zender NBC wordt uitgezonden. Verwacht wordt dat ruim 12 miljoen Amerikanen voor de buis zitten. Om de harten van de kijkers te veroveren en haar negen rivalen te verslaan, zal de 40-jarige Glennis eerst een perfecte soloshow moeten neerzetten. In de tweede helft van de finale gaat ze in duet met een nog onbekende artiest. De winnaar van de populaire talentenjacht wordt woensdagnacht bekendgemaakt.

Volledig scherm © ANP Kippa

Gunfactor

Producer Eric van Tijn, die intensief met Glennis samenwerkte, liet direct na haar auditie in juni al weten dat ze zich helemaal op Amerika moet storten. ,,Wij weten in Nederland al heel lang hoe bizar goed zij is, dus nee, dit is geen verrassing. En ik denk dat het voor haarzelf ook niet als een verrassing komt. Ze heeft zo veel ervaring, ze is écht goed'', concludeerde hij. Hij kijkt niet raar op als de zangeres al bezig is met een verhuizing naar de States. ,,In ieder geval tijdelijk. Want als je daar bekend wordt, moet je er ook zijn. Af en toe een televisie-optreden is vanuit Nederland te doen, maar ze zal zichzelf heel vaak moeten laten zien en promotiepraatjes bij radiostations moeten doen.''

La Grace heeft in de finale stevige concurrentie, variërend van stand-upcomedians tot een getrouwd trapezeduo. Op zangvlak wordt de 14-jarige Courtney Hadwin al sinds haar auditie getipt als mogelijke winnares. De timide tiener is net als Glennis een steengoede powerhousevocaliste maar heeft door haar leeftijd en voorkomen een hoge gunfactor. Toch blaakt Glennis zelf al weken van het zelfvertrouwen. Zo zei ze vorige maand: ,,Je weet dat het kan. De concurrenten zijn heel goed, maar ik trek me niet zoveel aan van de concurrentie. Ik blijf gefocust op mijn eigen kracht.''