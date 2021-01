Postcodekanjer van 54,9 miljoen valt ergens in Zuid-Holland

De Postcodekanjer is gevallen in Zuid-Holland. Dat maakte presentator Martijn Krabbé vanavond bekend in de Nationale Postcode Loterij op RTL 4. In de winnende postcode spelen 17 deelnemers mee met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal 1 miljoen euro.

Naast 17 winnaars in de winnende postcode vallen ook deelnemers in de wijk in de prijzen. In totaal 4796 loten verdelen met elkaar de andere helft van de PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro. Dat betekent, dat deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode per lot met het maximaal aantal Kanjerpunten 6100 euro winnen.

Waar de prijs precies is gevallen is nog niet duidelijk. Dat wordt later bekendgemaakt in verband met de getroffen maatregelen wegens het coronavirus. Vorig jaar werd de prijzenpot verdeeld in Nieuw-Vennep.

Persoonlijk

Om toch zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens om te weten waar de miljoenen verdeeld worden, maakte de loterij vandaag bekend in welke provincie of streek de winnaars van de Postcodekanjer wonen. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen verwacht de loterij later in januari te kunnen vertellen in welke buurt de prijs is gevallen. Alle winnaars ontvangen dan uiteraard het gewonnen geldbedrag op hun bankrekening. De winnaars worden op een persoonlijke manier op de hoogte van de winst gebracht.



Gisteren werd al bekend dat de bekende Kanjertruck van de Postcode Loterij voor het eerst in zijn bestaan op nieuwjaarsdag in de garage zou blijven. De uitreiking van de Postcodekanjer - traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag - moest door de maatregelen rond het coronavirus anders worden ingevuld. Normaal gesproken verrast de loterij met de komst van haar ambassadeurs en de Kanjertruck de deelnemers van een postcodegebied op deze dag met de miljoenenprijs. Om te voorkomen dat er drukte op straat ontstaat, heeft de Postcode Loterij besloten daar deze keer vanaf te zien.