Populaire mixtape rapper Mac Miller vier jaar na zijn dood op alle streamingdiensten te beluisteren

Bijna vier jaar na de dood van Mac Miller kunnen fans naar ‘nieuwe’ muziek van de rapper luisteren. I love life, thank you, een liefdesbrief aan het leven die Miller in 2011 maakte, is opnieuw uitgebracht op alle streamingdiensten.

Het album was al die tijd op onder andere SoundCloud te luisteren, maar nooit op de populaire muziekkanalen, als Spotify en Apple Music. De afgelopen jaren bereikte een aantal nummers toch het grote publiek. Zo is Love Lost, een nummer dat Mac Miller samen met The Temper Trap maakte, dit jaar ontzettend populair geworden dankzij het platform TikTok. Fans vroegen daarom afgelopen maanden massaal aan het team achter Mac Miller of het album op onder andere Spotify uitgebracht kon worden.

Mac Miller maakte dit album in april 2011, toen hij 300.000 Twitter-volgers had. Hij begon zijn campagne ‘Road 2 a Million Fans’, waarin hij beloofde een nieuw nummer uit te brengen voor elke nieuwe 100.000 volgers op zijn account. Tussen april en september bereikte hij 900.000 volgers en bracht hij Love Lost, Family First, Just a Kid, The Miller Family Reunion, Cold Feet en Willie Dynamite voordat hij het hele album uitbracht.

Vijfde album

I Love Life, Thank You bevat dertien nummers en werd slechts een paar weken voor zijn debuutalbum Blue Slide Park uitgebracht. Mac Miller heeft in totaal dertien mixtapes in zijn discografie. I Love Life, Thank You, is de vijfde die beschikbaar is om te streamen. De verwachting is dat alle mixtapes opnieuw uitgebracht zullen worden.

De 26-jarige Mac Miller, die eigenlijk Malcolm McCormick heette, werd in 2018 dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Uit de autopsie bleek dat hij was overleden aan een overdosis drugs, medicijnen en alcohol. Enkele dagen voor zijn dood had hij van een dealer pijnstillers vermengd met fentanyl gekocht. De ex-vriend van Ariana Grande was onder meer bekend van de nummers Weekend en Cinderella.

