Populaire en geliefde bijbaan BN’ers: bruidsparen in de echt verbinden

Was dit de meest gênante afwijzing ooit in First Dates?

3 december Kijkers naar het BNNVARA-programma First Dates hebben vanavond met kromme tenen zitten kijken naar hoe de 36-jarige Sjef uit Geldrop op respectloze, gênante en uiterst lompe wijze werd afgewezen door de even oude automonteur Roy. Die laatste piekerde er na een weinig succesvolle date niet over Sjef ooit nog te zien. ,,Ik heb al vrienden genoeg en heb er niet nog eentje nodig.”