POP22 met DeLange en Van Nieuwkerk van start met 605.000 kijkers

Hello Goodbye, het programma dat op het tijdslot voor POP22 te zien was bij NPO 1, trok een stuk meer kijkers dan de muziekshow. De special waarin presentator Joris Linssen voor de NPO-themaweek over racisme, discriminatie en diversiteit terugblikte op eerdere bijzondere ontmoetingen uit het programma, was met 1.255.000 zelfs het op één na best bekeken programma van de donderdag.