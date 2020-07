Politie zoekt niet aan land naar Glee-actrice Naya Rivera: ‘Zoontje zag haar onder water verdwijnen’

Glee -actrice Naya Rivera (33), die woensdag verdween tijdens een boottocht met haar zoontje (4), is nog steeds niet teruggevonden. De politie heeft intussen alle hoop opgegeven om haar nog levend aan te treffen en reageerde ook afwijzend op een oproep om ook buiten het meer naar haar te zoeken. ,,Haar zoontje zag haar onder water verdwijnen. We zijn er zeker van dat ze in het meer ligt.”

Rivera, die jarenlang de rol van Santana Lopez in Glee vertolkte, verdween toen ze met zoon Josey aan het varen was op Lake Piru, zo’n 90 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Ze vaarde rond 1 uur ‘s middags (plaatselijke tijd) uit en kwam nooit terug.



Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt vond het kind later op de middag, rond 4 uur, ongedeerd maar alleen terug in het bootje. Hij zou aan de politie hebben verklaard dat zijn moeder in het water was gesprongen. ,,Mama kwam niet meer terug”, vertelde het kind. Er werd meteen een grootschalige zoekactie met boten en helikopters op poten gezet, maar zonder resultaat. Gisteren lieten de autoriteiten weten dat ze niet langer verwachten om de actrice levend aan te treffen. ,,Het gaat nu om een bergingsoperatie van een lichaam. Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie”, aldus politieagent Chris Dyer.

Vrijdag werd ook een online petitie gelanceerd die bijna 25.000 handtekeningen verzamelde. Daarin werd opgeroepen om de zoektocht naar Rivera uit te breiden buiten het meer. De initiatiefnemers suggereren dat de actrice misschien nog leeft en zich ergens aan land bevindt. Sergeant Kevin Donoghue liet echter weten aan nieuwsagentschap PA dat daar geen enkele aanwijzing voor is. Het zoontje van Rivera zou zijn moeder immers onbewust hebben zien verdrinken. ,,We hebben wel gezocht langs de rand van het meer, maar we vonden niets dat erop wees dat ze de kant heeft bereikt. En uit de getuigenis van haar zoon konden we afleiden dat hij zijn mama onder water zag verdwijnen. We zijn overtuigd dat ze in het water ligt en dat we ze op een bepaald moment daar zullen terugvinden.”



Terwijl de zoektocht naar de vermiste Glee-actrice nog steeds doorgaat, heeft de vader van Josey zich inmiddels over de kleine ontfermd. Ryan Dorsey, met wie Rivera 4 jaar getrouwd was, spoedde zich zo snel mogelijk naar het meer waar Naya verdwenen is. De 36-jarige Dorsey werd later gespot bij zijn huis in Los Angeles, samen met het kind. Volgens de politie maakt het jongetje het naar omstandigheden goed en is hij in goede handen. Naya en Ryan deelden de voogdij over Josey en kwamen bij hun scheiding overeen geen alimentatie van elkaar te willen hebben.

Gevaarlijk meer

De lokale bevolking van het meer eist extra beveiligingsmaatregelen nu het ernaar uitziet dat Naya is verdronken. Dat zou haar de negende verdrinkingsdode maken in het meer sinds 1994. Lake Piru is geen natuurlijk fenomeen, en de bodem bestaat uit bomen en andere brokstukken waarin zwemmers makkelijk verstrikt kunnen raken. Het water is ijskoud en troebel, waardoor je slechts enkele centimeters diep kan zien, en onder de oppervlakte zijn er sterke, onzichtbare stromingen die iemand mee kunnen sleuren. Zwemmers die zonder reddingsvest het water in gaan zijn bij wijze van spreken een vogel voor de kat. Toen de politie Josey aantrof, had die een reddingsvest aan. Op de boot werd ook een vest voor volwassenen gevonden, wat suggereert dat Rivera zonder vest zwom.

Ondanks de gevaarlijke omstandigheden wordt het meer bestempeld als toeristische trekpleister en wordt er niet genoeg toezicht gehouden. ,,Er zijn te weinig waarschuwingsborden”, zo menen de locals, die de gevaren van Lake Piru goed kennen. ,,Mensen zijn er niet altijd van op de hoogte dat ze niet in het meer mogen zwemmen, en zoals nu nogmaals blijkt is dat levensgevaarlijk.” Er werd een petitie opgestart die tot nu toe al 12.000 keer ondertekend werd. ,,We hebben véél meer borden nodig.”