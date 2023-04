Politie Liverpool tegen bezoekers songfestival: ‘Let op elkaar’

Vier sterren Recensie: Verhaal The Bodyguard is zo dun als cassette­band­je, maar eigentijds en wervelend gebracht

Veel diepgang heeft het overbekende verhaal van The bodyguard, over een gestalkte zangeres die verliefd wordt op haar beveiliger, niet. Maar in het Beatrix Theater in Utrecht is wel een eigentijdse, spectaculaire show te zien, met een weergaloze zangeres in de hoofdrol: Nyassa Alberta.