Politie Amsterdam is op de hoogte van ‘pedojacht’ op Bilal Wahib

Nu er in online groepen wordt gezocht naar het adres van Wahib, rijst de vraag of de acteur extra bescherming zal krijgen. ,,In belang van het onderzoek doen wij daar geen uitspraken over”, aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.



Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud liggen sinds gisteren flink onder vuur. De twee overtuigden in een livestream op Instagram een minderjarig jongetje zijn geslachtsdeel te laten zien. Er werd met grote afkeuring gereageerd op de gebeurtenis. Topnotch, het platenlabel waar Wahib als rapper zat, heeft de samenwerking stilgelegd. Ook NPO Zapp ondernam stappen: de zender heeft de programma’s die Wahib maakte offline gehaald.



Wahib kwam gisteren met een verklaring waarin hij stelde 'vreselijk veel spijt’ te hebben van zijn actie. ,,Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten”, aldus zijn advocaat Nienke Hoogervorst.