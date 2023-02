Poepsmerende choreograaf weg bij Staatstheater Hannover

De ‘onverantwoordelijke’ acties van Marco Goecke hebben het publiek van streek gemaakt, alle principes van het huis geschonden en zijn reputatie enorm geschaad, aldus het theater volgens persbureau Reuters in een verklaring.

Het theater had zijn balletbaas al geschorst wegens de aanval afgelopen weekeinde, in een overvolle foyer, op de Duitse recensente die een ballet van haar landgenoot dodelijk vervelend had genoemd. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de actie van Goecke.

Nederlands Dans Theater

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag, waar de 50-jarige Goecke vaste choreograaf is, kwam dinsdagavond met een reactie van hem: ,,Ik ging veel te ver. Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten. Ik realiseer me nu dat ik met mijn daad ook de medewerkers van NDT in de problemen heb gebracht. Ik heb spijt dat ik mogelijk schade heb toegebracht aan de reputatie van NDT, al jaren een gewaardeerde opdrachtgever. Hiervoor bied ik mijn excuses aan.”

In 2013 trad hij in dienst bij het NDT als zogeheten associate choreograaf, wat betekent dat hij zeker elk jaar een ballet voor het gezelschap maakt.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: