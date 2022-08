Plot Paper Girls neemt belachelijke wendingen

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de sciencefictionserie Paper Girls.

Paper Girls Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sciencefictionserie (Amazon Prime Video)



Wie denkt dat het bezorgen van kranten niet bepaald een avontuurlijke bijverdienste is moet zeker de Amerikaanse sciencefictionserie Paper Girls een kans geven. Vier stoere Amerikaanse meisjes komen tijdens hun prille ochtendwerkzaamheden in een bizarre situatie terecht die hen vanuit 1988, de dag na Halloween (bekend als Hellday in de volksmond), opeens in 2019 doet belanden.

Het viertal, allen twaalf jaar oud en met verschillende achtergronden (blank, zwart, Aziatisch en Joods), is verzeild geraakt in een duister conflict tussen tijdreizigers die hen met hun volwassen versie van zichzelf in contact brengt en familieleden die ouder zijn geworden en moeite hebben om hun jonge nazaten te accepteren.

Het is niet verbazingwekkend dat Paper Girls van oorsprong een serie stripboeken was. Ook is de verfilming begrijpelijk, gezien een recente succesreeks als Stranger Things. Die status zal Paper Girls vermoedelijk niet bereiken, maar ook deze serie heeft beslist charme. De wisselwerking tussen de meiden met hun uiteenlopende karakters wordt uitstekend uitgebuit. Er groeit een hartverwarmende band onder de vier door de extreme omstandigheden.

De plot mag dan belachelijke wendingen bevatten - er wordt zelfs een Transformerachtige robot van stal gehaald - maar dat is bijna bijzaak. Wie had ooit durven dromen dat vier krantenbezorgers een rol zouden spelen in het redden van de wereld? Soms loont het om vroeg op te staan.

Blader hier in onze database met series:

