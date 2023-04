Plien van Bennekom deed auditie Heel Holland Bakt Kids in bakkerij Robèrt van Beckhoven

Van Bennekom (52) onthulde ook dat ze zelf helemaal niet van bakken houdt. ,,Nee, helemaal niet”, antwoordde ze op de vraag of ze een bakfanaat is. ,,Ik hou wel heel erg van eten.” De actrice, bekend van het jeugdprogramma Zaai, had voor de uitzending wel een aantal haverkoeken gebakken, naar een recept van oud-HHB-winnaar Rutger. Die konden de goedkeuring van Van Beckhoven, ook in de studio, wegdragen. ,,Hij is lekker bros, voelt gezond”, zei de bekende patissier voordat hij zijn duimpje op stak. ,,Oh, dat doet me heel goed”, zei Van Bennekom opgelucht.