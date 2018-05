Playmate Beau Hesling doet mee aan naakte datingshow

SnapKing hoort werkstraf huilend aan

17:18 Tim van Teunenbroek, beter bekend als vlogger SnapKing, heeft van de rechter in Zwolle 40 uur werkstraf opgelegd gekregen. Van Teunenbroek, die sinds een aantal maanden actief is als YouTuber DieTim, vernederde een jongen met het syndroom van Down.