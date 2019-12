Plagiaatzaak Pharrell krijgt staartje: interview toont aan dat hij liegt

De aanleiding is een recent interview dat producent Pharrell had met GQ over Blurred Lines, dat een grote hit was in 2013. Hij vertelde hoe hij soms bestaande nummers muzikaal ontleedt in de studio om te onderzoeken wat hij er zo goed aan vindt. ,,Ik deed dat ook met Blurred Lines en dat zorgde ervoor dat ik in de problemen kwam", aldus de muzikant.



Volgens de nabestaanden van Gaye staat dit haaks op wat Pharrell eerder in de rechtbank verklaarde over het plegen van plagiaat. ,,Ik ging niet de studio in met de intentie om iets te maken dat voelde of klonk als Marvin Gaye", zei hij destijds. Ze stapten wederom naar de rechter omdat het interview zou aantonen dat hij heeft gelogen tegen de rechter. De familie Gaye heeft een verzoek ingediend dat de zaak opnieuw wordt bekeken, omdat Pharrell zich mogelijk schuldig maakt aan meineed.



De zaak, die in 2015 werd aangespannen, was een van de grootste copyrightkwesties uit de muziekindustrie. Het hoofdstuk leek eind vorig jaar eindelijk afgesloten toen het definitieve bedrag werd vastgesteld dat Pharrell en Robin aan de nabestaanden van Gaye moesten betalen. In totaal hebben de mannen bijna 5 miljoen dollar moeten overmaken.