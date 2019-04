Pixies in het najaar twee keer naar Nederland

Céline Dion bijt opnieuw van zich af: ‘Mijn gewicht is prima’

10:52 De Canadese My Heart Will Go On-zangeres Céline Dion (51) voelt zich opnieuw genoodzaakt zich uit te laten over haar gewicht, dat volgens haar fans zorgwekkend laag is. Nadat het onderwerp gisteren in de talkshow Good Morning America werd aangesneden, zei ze dat ‘er niets aan de hand’ is.