Pip dobbert rond op mega-badeend en Jan is model geworden

Nicolette van Dam wordt tante! De blondine is dolblij dat haar schoonzus Marielle in verwachting is. 'Zo blij en zo trots!', schrijft ze bij een kiekje waarop ze met een big smile wijst naar het babybuikje van Marielle.

Ja hoor... Er komt nog een familielid bij! Zo blij en zo trots op mijn lieve schoonzus @mariellesmit en Steve! ❤️💗 #babygirl #babyboom Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 8 Jul 2018 om 3:34 PDT

Het mag dan wel in Nederland erg warm zijn, Fred van Leer heeft de zon opgezocht in Ibiza. De Rotterdamse stylist ligt bij het luxe hotel Destino om wat bij te bruinen. Fans van Fred raken niet uitgepraat over zijn zwembroek. 'Geweldig!', reageren meerdere volgers.

Happy zondag ! ❤️💋 Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 8 Jul 2018 om 4:14 PDT

Dat Xander de Buisonjé muzikaal is aangelegd is geen verrassing meer. De zanger deelt een video op Instagram waarin te zien is hoe hij helemaal in zijn element is met een elektronisch instrument. 'Music is life', merkt hij op.

Helemaal in mijn element 🎶 #musicislife Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 8 Jul 2018 om 3:27 PDT

Grote opblaasbedden zijn helemaal hip. En ook Pip Pellens doet er fijntjes aan mee. De actrice dobbert rond op een enorm grote opblaasbare eend. 'Dit eendje is gemaakt om te zonnen!', schrijft ze bij het plaatje.

This duck is made for tanning! 🐥🦆 Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 8 Jul 2018 om 3:23 PDT

Jan Versteegh viert vakantie in de Amerikaanse staat Californië. Hij is momenteel in Beverly Hills en kon het niet laten om een korte fotoshoot te houden. 'Fotomodel geworden', grapt hij.

Fotomodel geworden. Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 8 Jul 2018 om 2:53 PDT

Eva Simons mag dan een relatie hebben met Boaz van de Beatz, van kinderen is nog geen sprake. Er zal dan ook een akelige stilte zijn gevallen toen Eva's moeder over gezinsuitbreiding begon. 'Eeehm!', schrijft Eva bij een kiekje waarop ze met een baby op haar schoot zit.

My mom is like : sooo when am i getting some grandchildren ... eehmm! Een foto die is geplaatst door null (@evasimons) op 8 Jul 2018 om 2:58 PDT

Mocht je je bezeren terwijl je vakantie viert op Curacao: Freek Vonk heeft de oplossing. De tv-bioloog heeft zijn eigen pleisters gespot in de Albert Heijn op het tropische eiland. 'Toch mooi om te weten dat je dan mijn pleisters kunt gebruiken', promoot hij zichzelf.

Toch mooi om te weten dat als je op Curacao onderuit gaat dat je dan toch mooi mijn pleisters kan gebruiken 🤩 #AH Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 7 Jul 2018 om 22:33 PDT

Kim Kötter en Jaap Reesema zijn maar al te trots op hun twee zoontjes Muck en Youp. Vandaag wordt de jongste koter in het zonnetje gezet door zijn papa. 'De baas', schrijft hij bij een kiekje waar de kleine Youp met een stoere blik in de camera kijkt.

The boss #youp ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@jakereesemusic) op 8 Jul 2018 om 1:05 PDT

De zomerse temperaturen bevallen Saar Koningsberger maar al te goed. Toch zou de brunette liever met dochtertje Scottie op vakantie zijn, zo valt op te maken uit een foto die ze deelt vanaf haar vakantiebestemming. 'Doe mij dit maar', laat ze weten.

Met dit soort temperaturen lijkt het net alsof we weer even op vakantie zijn.. #heerlak #genieton #doemijditmaar Een foto die is geplaatst door null (@saarkoningsberger) op 8 Jul 2018 om 3:44 PDT

De zondag van Loiza Lamers ziet er in ieder geval relaxed uit. En als we het fotomodel moeten geloven, voelt ze zich ook zo. De blondine wordt wakker in een luxe slaapkamer waar ze zich half poserend uitrekt. 'Prachtig', zwijmelt een fan.