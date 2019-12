Pinkpopbaas Jan Smeets opgenomen in ziekenhuis

Update/video Marie (24), dochter van Gert Verhulst, wordt nieuwe baasje tv-knuffel­hond Samson

21 december Marie, de 24-jarige dochter van de Vlaamse succesondernemer Gert Verhulst (51) is het nieuwe baasje van de beroemde knuffelhond Samson waarmee haar vader jarenlang in theaters en op tv te zien was. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens de eerste voorstelling van de ‘Samson & Gert’-afscheidstournee. Gert Verhulst maakte eind vorig jaar bekend te stoppen met de populaire kinderserie.