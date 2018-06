Pinkpop toont rijk verleden op 49 posters

De historie van het roemruchte festival is terug te zien op unieke banners, waarvan de eerste vandaag werden opgehangen op de Hofstraat in Landgraaf.

Pinkpopbaas Jan Smeets klom daartoe met de Landgraafse wethouder Freed Janssen in een hoogwerker om de oude posters uit de glorieuze historie van het langst bestaande popfestival van Europa op te hangen.



De 49 banners zijn bevestigd aan lantaarnpalen in de straten rondom festivalterrein Megaland. Het gaat om originele posters waarop de line-up staat van de optredens in het betreffende jaar.