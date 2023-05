Pinkpop-optreden The Script gaat door ondanks overlijden bandlid

The Script blijft zonder de in april overleden gitarist Mark Sheehan bestaan. De overige twee leden, zanger Danny O’Donoghue en drummer Glen Power, hervatten volgende week hun optredens. Dat betekent dat de groep half juni ook gewoon naar Pinkpop komt.

‘Mark zou willen dat we doorgaan, en dat is dus wat we gaan doen’, meldt The Script op de eigen website. De eerste twee optredens, volgende week in het Britse Horwich, worden opgedragen aan Sheehan. De gitarist overleed half april na een kort ziekbed. Voor velen kwam het nieuws onverwacht.

The Script staat de komende maanden in het voorprogramma van P!NK. Het optreden op Pinkpop op 17 juni is de eerste eigen show voor de heren. Het enige andere festivaloptreden is in juli op het Meo Mares Vivas Festival in Portugal.

De groep boekte door de jaren heen verschillende successen in Nederland. Onder meer Hall Of Fame, Superheroes en Rain werden grote hits.

