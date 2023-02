Pierre Bokma speelt hoofdrol in serie over Joodse Raad

Pierre Bokma speelt een van de hoofdrollen in een nieuwe televisieserie over de Joodse Raad. Ook onder anderen Claire Bender en Jack Wouterse zijn te zien in de serie, maakt de EO donderdag bekend.

De serie is mede gebaseerd op het boek dat journalist Hans Knoop in 1983 schreef over de Joodse Raad. De raad werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s in het leven geroepen om de deportatie van de Nederlandse Joden efficiënt te laten verlopen.

Bokma speelt David Cohen, de voorzitter van de raad die blijft meebewegen met de Duitse bezetter om erger te voorkomen, maar daarmee draagt hij onbedoeld mee aan de deportatie van meer dan 100.000 Joodse Nederlanders. Bender speelt zijn dochter die juist honderden Joodse kinderen helpt onderduiken. Wouterse is te zien als diamantair Abraham Asscher.

De serie wordt geproduceerd door productiemaatschappij Levitate Film, onder meer bekend van de film De Slag om de Schelde. Het scenario is geschreven door Roos Ouwehand (Mi Vida, Oogappels) en Paul Jan Nelissen (Van God los, Oorlogswinter). De regie is in handen van Paula van der Oest, Alain de Levita en Matthijs van Heijningen jr. De Joodse Raad wordt in 2024 verwacht op NPO 1.

