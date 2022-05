Pianobroers Jussen eren hun leermeester met een album

De popvetera­nen van A-ha: totaal verzuurd, maar het podium blijft lonken

De eerlijke documentaire A-ha The Movie toont hoe het succes de onderlinge verhoudingen bij de Noorse popgroep voorgoed verziekte. Tegenwoordig bivakkeren de drie leden, die in de jaren 80 met Take On Me hun eerste hit scoorden, in aparte kleedkamers.

2 mei