Philips Stadion binnen tien uur 22 keer uitverkocht door cabaretier Rob Scheepers

Renze Klamers talkshow krijgt prominent tijdstip: ‘Ik was zelf ook verrast’

16:55 Renze Klamer mag naar prime time met zijn talkshow Laat op Vrijdag, die daarom ook wordt omgedoopt tot Op Vrijdag. Het nieuws kwam voor de 31-jarige presentator onverwachts, zegt hij in een reactie tegen deze site. ,,We hadden het wel gehoopt. Het eerste seizoen liep goed, maar toch was het nog wel een verrassing.”