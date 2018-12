Philip Freriks stopt met column na gênant live-ontslag en is opnieuw verbijsterd

Daarin werd hij zondag live op de hoogte dat hij niet verder mocht, terwijl hij vooraf niet was ingelicht. Gisteravond in het televisieprogramma Pauw kreeg hij een fragment te zien uit het radioprogramma Met het Oog op Morgen waarin collega-columnist John Jansen van Galen van OVT vertelde dat hij wél op de hoogte was over het ontslag van Freriks. ,,We gaan verjongen zei de hoofdredacteur en we nemen afscheid van Philip Freriks en Alexander Alexander Münninghoff. Ik was blij verrast, want ik ben 78. Ik begrijp nu dat hij niet is opgebeld. Dat is raar.”