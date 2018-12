Philip Freriks, dank dat je ons een historisch kader aanreikte

video Amy's Valerie meest gedraaide nummer op Nederland­se radio

9 december De hit Valerie van Amy Winehouse met Mark Ronson is het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio sinds 2005. Dit meldt het NPO Radio 2-programma Bureau Kijk in de Vegte op basis van cijfers van Buma/Stemra, de muzikale belangenbehartiger die bijhoudt hoeveel minuten ieder nummer in de ether is geweest.