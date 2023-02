Peuters stelen harten koning en Amalia op Sint Maarten

Na een rondgang door een tuin waar kinderen als naschoolse activiteit meehelpen met voedselteelt- en bewerking, namen de Oranjes plaats op houten bankjes om met de kinderen te praten. Zendeya Woods-Richardson, die woensdag 5 jaar wordt, klaagde dat er niemand naast haar ging zitten. Koning Willem-Alexander merkte op dat hij juist naast haar plaats had genomen, waarna zij eens flink tegen de rug van de vorst aan kroop. Toen de bijna-jarige even opstond, raakte ze haar royale plek kwijt. Een jongetje nam plaats naast de koning, die Zendaya mededeelde dat hij haar plek had gestolen. Daarna zette Willem-Alexander haar op zijn schoot.

Verderop voerde zijn oudste dochter een geanimeerd gesprek met Kaiko-Lynn Daal (5). Amalia wilde van alles van het meisje weten over het werken in de tuin en de verschillende vruchten die zij kende. De dames waren het er over eens dat mosterd niet erg lekker is. Amalia raadde Kaiko-Lynn vruchten uit de tuin, zoals ananas, aan. Na een tijdje zei Kaiko-Lynn tegen haar buurvrouw: ,,Jij bent toch een prinses?’’ Amalia knikte. ,,Heb je dan ook een kroon?’’ vroeg de peuter door. Nee, zei Amalia, maar wel diademen. Tegen meeluisterende verslaggevers gaf de prinses aan haar jonge gesprekspartner erg schattig te vinden.

‘Bye bye’

Na een groepsfoto voor intern gebruik zat ook dit programma-onderdeel er weer op voor de Oranjes, die bezig zijn met een rondreis over de Antillen. Dat bepaalde in dit geval niet de koning, of iemand uit het gevolg, maar Kaiko-Lynn. ,,Ik moet naar huis nu, bye bye’’, sprak ze tegen de licht verbouwereerde leden van de koninklijke familie.

‘Agriculture in schools’ is een project van ‘No Kidding with our Kids’, dat op Sint Maarten naschoolse activiteiten voor kinderen organiseert en gezonde schoollunches aanbiedt. Die worden door de jongeren zelf gemaakt, onder leiding van een kok. In totaal zorgt ‘No Kidding with our Kids’ voor zo’n 150 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, meestal uit gezinnen die het niet breed hebben. De schooltuinen zijn opgezet om Sint Maarten in de toekomst minder afhankelijk te laten zijn van voedselimporten. De kinderen die in de tuinen werken leren zo omgaan met de landbouw.

