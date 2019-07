Peter van der Vorst laat eigen programma's terugkeren met nieuwe presentatoren

Peter van der Vorst maakte het nieuws zelf bekend in de uitzending van RTL Boulevard van vandaag. Genemans en hij doen ieder een helft van het nieuwe seizoen, waarin weer mensen met een verslaving worden geholpen. De verslaafden worden voor langere tijd gevolgd. Peter heeft daarvoor eerder al opnames gemaakt. De kersverse RTL-baas vertelde ook dat zijn andere programma's Married At First Sight en Van der Vorst ziet sterren waarschijnlijk terugkeren. Voor de eerste show hoeft alleen nog een nieuwe presentator te worden gevonden, het tweede programma krijgt uiteraard een nieuwe naam. ,,Zo'n soort programma moet gewoon terugkeren. Ik weet ook al met wie, maar die moet er wel zijn of haar eigen stempel op drukken", aldus Van der Vorst.

Chantal Janzen

In de laatste aflevering van Van der Vorst ziet sterren werd de nieuwe RTL-baas volkomen overrompeld toen Chantal Janzen plotseling voor zijn neus stond. Daarin is de afzwaaiende presentator zelf de hoofdpersoon. ,,Ik had het zelf niet zo bedacht.”



,,Eigenlijk hadden we Madonna als laatste uitzending en dan nog een compilatie-uitzending met hoogtepunten van de afgelopen tien jaar. Zo had ik het voor ogen”, gaat Peter verder. Tot Chantal hem kwam verrassen. ,,Mijn eerste reactie was: ‘oh mijn god, moeten we dan ook naar mij thuis?’ Dat was nooit de bedoeling. En: ‘weten ze dit thuis dan?’ Maar mijn man wist ook alles.”