Peter Schouten neemt tattoo van levensmotto Peter R. de Vries: ‘Ik kon het niet laten’

Op de kuit van het linkerbeen van Schouten staat nu de tekst ‘On bended knee is no way to be free’, zo laat hij weten via Twitter. Het is een tekst die De Vries zelf ook op zijn kuit had staan. ,,Het wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn. Dat niemand ons kan overheersen. Dat wil zeggen dat we nooit, ever, never iemands slaaf zijn”, zei de misdaadverslaggever daar ooit over. De Vries had het motto weer van zijn vader.