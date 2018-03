Peter Heerschop noemt vertrek Evers dapper

,,Dit is zijn leven", weet de cabaretier. ,,Er valt iets weg wat we met elkaar hebben opgebouwd, waar hij absoluut de grote voorganger in is, dus wat dat betreft is het jammer. Maar ik vind het ook heel dapper omdat hij dat zo moeilijk vindt."

Heerschop gunt het Evers 'dat hij nu even tijd krijgt om iets heel anders te gaan doen'. ,,En om dat rustig te bedenken, want je kunt niet dingen bedenken als je er nog middenin zit.''

Edwin maakte vandaag bekend dat hij na dit jaar stopt met zijn ochtendshow, waarmee hij 21 jaar op de Nederlandse radio is geweest. De dj is naar eigen zeggen toe aan een ander leven, waarin onder meer ruimte is voor muziek.