Peter Gillis en Nicol wuiven verhalen over scheiding weg: ‘Heb een homoseksuele vriend die me wel vaker zoent’

Philippe Geubels verschoon­de luiers en waste patiënten in ziekenhuis: ‘Pijn in mijn rug gekregen’

Humor is het beste medicijn, luidt het gezegde, en Vlaming Philippe Geubels heeft met zijn vaak droge grappen menig patiënt in het ziekenhuis in Gouda aan het lachen gekregen tijdens de opnamen van het realityprogramma ‘BN’ers in het ziekenhuis: Leren van de helden’.

14:26