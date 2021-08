Peter Gillis durft voor een weekend in dit vieze hol nog 320 euro te vragen

Zanger ‘I’m Too Sexy’ zwaar ziek door corona, maar weigert vaccinatie: ‘Iedereen die het neemt is dwaas’

21 augustus Richard Fairbrass (67), bekend van de hit I’m Too Sexy met zijn band Right Said Fred, werd vorige zaterdag onwel en moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Hij had zuurstof nodig, omdat hij moeite had met ademhalen. Uiteindelijk bleek de zanger positief te testen op Covid-19. Toch weigert hij gevaccineerd te worden, schrijven diverse Britse media.